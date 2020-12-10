«Бавария» — «Локомотив»: результат матча 09.12.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров
В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» принимала «Локомотив». Встреча прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 63-й минуте встречи счёт открыл защитник «Баварии» Никлас Зюле. На 80-й минуте нападающий Эрик Шупо-Мотинг упрочил преимущество мюнхенской команды в счёте, забив второй гол.
Поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.25: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1250 рублей. Успех «Локомотива» оценивался в 11.0 Поставить на ничью предлагали за 6.00.
Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 3.20, «обе забьют — нет» — за 2.40, победа «Баварии» с форой (-1.5) — за 1.86, а победа «Баварии» всухую — за 2.80.
«Бавария» — «Локомотив». Прогноз: мюнхенцы не пощадят Николича, Гильерме и Райковича в ЛЧ
Для сохранения шансов на Лигу Европы российскому клубу нужно побеждать в Германии.
Рекомендуем вам
- 10 декабря 2020
-
07:55
-
07:49
- 9 декабря 2020
-
21:00
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:18
-
09:14
Партнерский контент
Рекомендуем вам