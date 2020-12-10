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«Бавария» — «Локомотив»: результат матча 09.12.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

«Бавария» — «Локомотив»: результат матча 09.12.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров
Ставки / Прогнозы 0

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» принимала «Локомотив». Встреча прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 63-й минуте встречи счёт открыл защитник «Баварии» Никлас Зюле. На 80-й минуте нападающий Эрик Шупо-Мотинг упрочил преимущество мюнхенской команды в счёте, забив второй гол.

Поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.25: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1250 рублей. Успех «Локомотива» оценивался в 11.0 Поставить на ничью предлагали за 6.00.

Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 3.20, «обе забьют — нет» — за 2.40, победа «Баварии» с форой (-1.5) — за 1.86, а победа «Баварии» всухую — за 2.80.

«Бавария» — «Локомотив». Прогноз: мюнхенцы не пощадят Николича, Гильерме и Райковича в ЛЧ
Для сохранения шансов на Лигу Европы российскому клубу нужно побеждать в Германии.
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