«Интер» — «Шахтёр»: результат матча 9 декабря и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» в Милане сыграл вничью с донецким «Шахтёром». Встреча завершилась со счётом 0:0.

Итальянский клуб имел заметное преимущество по ходу всей встречи, однако так и не сумел пробить Анатолия Трубина. В результате «Шахтёр» с восемью очками занял третье место в группе и выступит в плей-офф Лиги Европы, а «Интер» набрал шесть баллов и вылетел из еврокубков.

Букмекеры отдавали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Интера» можно было с коэффициентом 1.30. Успех «Шахтёра» оценивался в 10.25. Поставить на ничью предлагали за 6.90: со ставки в 1000 рублей можно было выиграть 6900 рублей.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.91, «обе забьют — нет» — за 2.20, а точный счёт 0:0 — за 10.0.