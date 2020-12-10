«Аякс» — «Аталанта»: результат матча Лиги чемпионов и сыгравшие прогнозы экспертов

В матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА нидерландский «Аякс» уступил итальянской «Аталанте». Встреча проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



На 80-й минуте защитник «Аякса» Райан Гравенберх покинул поле, получив вторую жёлтую карточку. Гравенберх отмахнулся, попав в лицо Алехандро Гомесу. Спустя пять минут «Аталанта» открыла счёт. Фройлер заметил брешь в центре обороны «Аякса», выполнив своевременный пас на ход Луису Мурьелю, тот ворвался в штрафную, обогнул вратаря и закатил мяч в ворота.



Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук участия в матче не принимал.

Поставить на победу «Аякса» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.31. Успех «Аталанты» оценивался в 2.90: с 1000 рублей можно было выиграть 2900 рублей. Поставить на ничью предлагали за 4.05.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за за 2.70, «обе забьют — нет» — за 2.65. Точный счёт 1:0 в пользу итальянского клуба оценивался коэффициентом 11.0.