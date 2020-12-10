«Аякс» — «Аталанта»: как сыграли 9 декабря, какой счёт, кто победил в матче Лиги чемпионов

В матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА нидерландский «Аякс» уступил итальянской «Аталанте». Встреча проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
На 80-й минуте защитник «Аякса» Райан Гравенберх покинул поле, получив вторую жёлтую карточку. Гравенберх отмахнулся, попав в лицо Алехандро Гомесу. Спустя пять минут «Аталанта» открыла счёт. Фройлер заметил брешь в центре обороны «Аякса», выполнив своевременный пас на ход Луису Мурьелю, тот ворвался в штрафную, обогнул вратаря и закатил мяч в ворота.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук участия в матче не принимал.
Поставить на победу «Аякса» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.31. Успех «Аталанты» оценивался в 2.90: с 1000 рублей можно было выиграть 2900 рублей. Поставить на ничью предлагали за 4.05.
Тотал меньше 2.5 мяча шёл за за 2.70, «обе забьют — нет» — за 2.65. Точный счёт 1:0 в пользу итальянского клуба оценивался коэффициентом 11.0.
- 10 декабря 2020
-
09:15
-
09:05
-
09:00
-
08:55
-
08:45
-
08:30
-
08:02
-
08:00
-
07:58
-
07:55
-
07:49
- 9 декабря 2020
-
21:00
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00