Лига чемпионов: кто вышел в плей-офф, когда жеребьёвка, кто с кем играет

Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов. Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в Ньоне в понедельник, 14 декабря.
В следующем стадии турнира сыграют: «Бавария» (Германия), «Атлетико» Мадрид (Испания), «Реал» Мадрид (Испания), «Боруссия» М (Германия), «Манчестер Сити» (Англия), «Порту» (Португалия), «Ливерпуль» (Англия), «Аталанта» (Италия), «Челси» (Англия), «Севилья» (Испания), «Боруссия» Д (Германия), «Лацио» (Италия), «Ювентус» (Италия), «Барселона» (Испания), «Пари Сен-Жермен» (Франция), «РБ Лейпциг» (Германия).
Напомним, от России на групповом этапе Лиги чемпионов выступали три клуба – «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». «Зенит» и «Локомотив» заняли последние места в своих группах и завершили участие в еврокубках. «Краснодар» занял третье место и выступит в плей-офф Лиги Европы.
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