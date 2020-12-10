«Байер» – «Спарта»: прогноз Кирилла Дементьева на матч Лиги Европы

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Байер» – «Спарта» в рамках 6-го тура Лиги Европы сезона-2020/2021.
Ставка: минимум 3 мяча в матче и обе забьют за 1.90.
«В первом круге чехи выиграли со счётом 1:0. Но там с самого начала матча удалился Беллараби, поэтому игра была смазана. Держать мяч вдесятером сложно, а играть вторым номером Леверкузен не умеет категорически.
Ответная игра будет за первое место в группе. Раз уж в ней можно победить, зачем этим брезговать? Думаю, что «Байер» установит контроль над мячом, а «Славия» предпочтёт действовать на контратаках. Это хороший сценарий для результативного матча. Леверкузенцы всегда могут провалиться в защите, создав при этом достаточное количество моментов у чужих ворот. Ставлю здесь на ТБ (2,5) и «обе забьют», — сказал Дементьев.
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