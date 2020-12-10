«Наполи» — «Реал Сосьедад»: ставка Максима Калиниченко на игру 6-го тура Лиги Европы

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Наполи» — «Реал Сосьедад».



Ставка: победа «Наполи» за 2.14.



«В заключительном туре группового этапа Лиги Европы «Наполи» встретится с «Реалом Сосьедад». В этой группе интересная ситуация. Пока лидирует «Наполи» с десятью очками. Однако «Сосьедад» и АЗ делят второе место, имея по восемь баллов. Таким образом, неаполитанцы теоретически могут и не выйти из группы.



Причём АЗ, скорее всего, легко возьмёт три балла. Ему предстоит играть с достаточно слабой «Риекой». АЗ, таким образом, почти гарантирует себе выход и в плей-офф. А «Наполи» и «Сосьедад» определят, кто из них вторым выйдет из группы.



У «Сосьедада» сейчас начались проблемы. Он очень хорошо начал это сезон, долгое время шёл первым в Ла Лиге. Однако сейчас «Реал» начал играть вничью. Собственно, он заработал по одному очку уже в четырех последних матчах, два из которых и приходятся на Лигу Европы. Именно эти ничьи лишили «Сосьедад» гарантии на выход в плей-офф.



«Сосьедад» устал, конечно, играть на два фронта. Есть у него проблемы с реализацией. Пока сделать акцент на какой-то один турнир «Реал» не может. Сейчас важно зарабатывать очки и в Примере, и в Лиге Европы. В таких вещах у «Сосьедада» просто нет опыта ещё.



А «Наполи» сейчас играет довольно стабильно. Он начал часто побеждать. Затяжных серий ничьих или проигрышей у него давно нет. В своём последнем матче с «Кротоне» в Серии А он довольно легко одержал победу, не сильно напрягаясь. Так что к матчу с «Сосьедадом» неаполитанцы подойдут в боевой форме.



Играет «Наполи» дома. Я считаю, что все шансы обыграть испанцев у него есть. На неаполитанцев и предложу поставить. Считаю, что «Наполи» выиграет в этой встрече», — сказал Калиниченко.

«Наполи» — «Реал Сосьедад». Прогноз: Гаттузо, Инсинье и Кулибали спокойно выйдут из группы Неаполитанцы лишь в одном из семи последних матчей пропустили больше одного гола.