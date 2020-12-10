«Динамо» Загреб — ЦСКА: прогноз Эльвина Керимова на встречу Лиги Европы

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 6-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2020/2021 «Динамо» Загреб — ЦСКА.



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.83.



«Армейцы» провалили еврокубковую кампанию и теперь в последнем туре в Загребе будут играть, не имея шансов на выход в плей-офф. 0 побед, 2 забитых мяча и 3 набранных очка после 5 туров — результат, которым едва ли можно гордиться. Впрочем, увы, мы начинаем к такому привыкать.



Загребское «Динамо» тоже не имеет турнирной мотивации, поскольку досрочно заняло первое место в группе. Ни «Вольфсберг», ни «Фейеноорд», которые ведут борьбу за второе место, хорватов догнать не могут. Учитывая, что у «Динамо» в воскресенье выездной матч с «Риекой» (прямым конкурентом в борьбе за чемпионство), я думаю, Зоран Мамич даст отдохнуть своим лидерам.



ЦСКА тоже может сосредоточиться на внутренних делах, ведь в РПЛ команда Гончаренко не выигрывает два тура подряд. Поэтому состав гостей тоже вряд ли будет оптимальным.



Матчи, в которых оба соперника лишены турнирной мотивации, часто получаются непредсказуемыми. Сложно здесь ставить на победу одной из команд. Я думаю, что матч получится зрелищным и футболисты сыграют раскрепощенно. Мой прогноз — тотал голов в матче больше 2.5 за 1.83", — сказал Керимов.

«Динамо» З — ЦСКА. Прогноз: потеряно всё, кроме чести. Чалов и Влашич сохранят лицо Только хорватский клуб до сих пор ни разу не пропустил на групповом этапе Лиги Европы.