«Авангард» — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Авангард» и ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА и меньше 6 шайб в матче за 3.50.
«Повторение финала Кубка Гагарина от 2019 года. Вы скажете, что это дела давно минувших дней? Но тренеры у команд те же самые – Боб Хартли и Игорь Никитин. И тогда в финале мы видели, как ЦСКА обыграл «Авангард» со счётом 4-0 в серии. То есть без вариантов.
Тут я бы изучил именно тренерскую дуэль Хартли – Никитин. Канадец работает в нашей лиге с 2018 года.
И следите за цифрами: 2:4 / 2:3 / 2:5 / 0:3 / 0:2 / 2:3 ОТ / 3:1 / 1:2 бул / 2:4.
Это счета, с которыми «Авангард» при Хартли проигрывал ЦСКА во главе с Никитиным. «Ястребы» одержали лишь одну победу, в матче-открытии прошлого сезона, когда «армейцы» ещё не успели набрать ход. А в целом – лишь одна победа в девяти матчах. И мы этот факт не можем игнорировать: Хартли плохо играет против Никитина.
Да, сейчас ЦСКА не кажется грозной силой, оттуда уехало много звёзд. Недавно «армейцы» дома проиграли минскому «Динамо» (2:4), а до этого влетели «Сибири» в Москве (1:5). Но это по-прежнему лучшая команда лиги, идущая на первом месте в таблице.
Я бы в этом матче взял кэф 3.50 на победу ЦСКА в основное время, притом что тотал составит меньше 5.5. Шесть раз в девяти дуэлях «Хартли – Никитин» мы видели, что тотал 5.5 меньше срабатывал. Обе команды будут действовать строго от обороны», — сказал Лысенков.
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