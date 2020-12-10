«Динамо» Загреб — ЦСКА: прогноз Евгения Ловчева на игру 6-го тура Лиги Европы
Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 6-го тура групповой стадии Лиги Европы «Динамо» Загреб — ЦСКА.
Ставка: победа «Динамо» за 2.19.
«Прогноз на матч «Динамо» Загреб – ЦСКА: «Динамо» победит, ЦСКА не забьёт и тотал меньше 2.5.
ЦСКА уже не может выйти из группы. В интервью после последней игры Влашич говорил, что нас ничего уже не беспокоит, скорее всего, мы будем играть вторым составом. Я думаю, что ЦСКА сейчас обратит свое внимание на внутреннее первенство, на этот матч выйдут запасные игроки. А так как даже у основных сейчас ничего не получается в атаке, то у дублёров всё будет не очень хорошо, поэтому думаю, что Загреб на своём поле победит», — сказал Ловчев.
«Динамо» З — ЦСКА. Прогноз: потеряно всё, кроме чести. Чалов и Влашич сохранят лицо
Только хорватский клуб до сих пор ни разу не пропустил на групповом этапе Лиги Европы.
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