«Динамо» Загреб — ЦСКА: прогноз Дмитрия Шнякина на игру Лиги Европы в Хорватии

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч Лиги Европы «Динамо» Загреб — ЦСКА.



Ставка: обе забьют за 1.83.



«Ну вот и финиш “армейской” еврокубковой кампании. Наверное, невыход ЦСКА в еврокубковую весну — самый неожиданный, если мы берём все наши команды. Казалось, что кто кто, но они должны были это сделать. Финиширует ЦСКА матчем в Хорватии с загребским «Динамо».



Это будет классический никому не нужный матч. Динамовцы с первого места пробрались в следующий раунд, а ЦСКА никуда не денется со своей четвёртой строчки.



О чём тут можно говорить? Я думаю, нас ждут только лишь эксперименты и не зажатый особыми смыслами футбол. Мы знаем, что ЦСКА в таких условиях в принципе играть умеет. Вспомните прошлогодний матч с «Эспаньолом» в Испании, где одержали “армейцы” свою первую победу. Не удивлюсь, если и сейчас что-то подобное произойдёт.



Я отталкиваюсь в своих ожиданиях от того, что только что увидел в Петербурге, где «Зенит» играл с «Боруссией». В том матче тоже ничего особо нужно не было. В итоге обе забили. Я, кстати, на это в лайве и поставил.



Предположу, что и в этом матче голы будут. Загребская команда результативна в последнее время. Она забила пять «Славену», два «Фейеноорду», три накидали «Вольфсбергу». Эта команда со своими лидерами атаки, которые в порядке, должна забить.



Должны забить и “армейцы”, у которых должно прорвать Чалова. Должен забить Гайч. Может быть, Шкурин получит шанс, с «Химками» он гол забил и выглядел неплохо.



Вариант, что обе забьют, кажется мне самым простым и надёжным в этом матче. Если в Лиге чемпионов ещё есть смысл за лишнюю победу побороться, ведь там бабки приличные около миллиона евро или больше, то в Лиге Европы расценки другие. Биться за деньги тренеры будут вряд ли. Обе забьют — вот мой вариант», — сказал Шнякин.

«Динамо» З — ЦСКА. Прогноз: потеряно всё, кроме чести. Чалов и Влашич сохранят лицо Только хорватский клуб до сих пор ни разу не пропустил на групповом этапе Лиги Европы.