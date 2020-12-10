«Авангард» — ЦСКА: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ 10 декабря

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.87.



«Игра будет очень принципиальная, равная, но победят «армейцы». Эти хоккеисты могут собираться в любой момент, тем более в такой ответственный. Давить, додавливать они тоже умеют.



У «Авангарда» продолжаются разборки с вратарями и другими игроками. Тренеры не понимают, что происходит и что можно сделать. Но меры принимать надо. Команда просто перестала работать. Ребята на себя не похожи, как будто подменили их.



А у ЦСКА проблем нет, поэтому они победят уверенно. Может, будет тяжело, но выиграют, скорее всего, даже в дополнительное время или в серии послематчевых бросков. Когда команда действует от обороны, с ней всегда тяжело играть, поэтому красно-синие с трудом одолели на выезде упрямое нижегородское «Торпедо» со счётом 2:1. Вот как раз они давили весь матч и додавили горьковчан. «Торпедо» как раз, в отличие от «Авангарда», типичная домашняя команда.



Омичи против сильных клубов, по большому счёту, играют не очень хорошо. Кстати, история их личных противостояний тоже не в пользу «ястребов» — последний раз они побеждали «армейцев» в 2019 году», — сказал Кожевников.

«Авангард» — ЦСКА. Прогноз: Хартли, Емелин и Зернов снова не справятся с машиной Никитина Красно-синие обыграли «Авангард» в 17 из 19 предыдущих матчей, лишь раз сделав это за пределами основного времени.