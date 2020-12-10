«Лестер» — АЕК: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги Европы

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Лестер» — АЕК.
Ставка: победа «Лестера» минимум в 2 мяча за 2.05.
«Лестер» встречается в рамках Лиги Европы 10 декабря с греческим АЕКом. Команды находятся на разных полюсах квартета.
«Лисы» в этом году намерены вновь удивлять. В Лиге Европы они гарантировали себе плей-офф и бьются за удобного противника, но поражение от украинской «Зари» с минимальным счётом 0:1 может вставить палки в колеса. В АПЛ всё прекрасно — сейчас они идут четвёртыми.
Определённо, последние результаты хозяев поля доверия не вызывают, но и уровень соперников было довольно-таки приличным. Состав позволяет бороться за первое место в квартете, да и физические кондиции отменные. Жду очень лёгкую победу от английского коллектива.
«Двуглавые орлы» провалили текущий розыгрыш еврокубка, имея в своём активе только одну викторию над такой же скромной луганской «Зарей» (4:1). В чемпионате Греции они также проиграли прошлую игру «Панатинаикосу» (1:2), прервав успешную серию и откатившись на четвёртую позицию.
Я думаю, пора бы англичанам уже громко о себе заявить в этом квартете, пусть и под самый конец. Они способны забить очень много скромному оппоненту, тем более грекам необходимо концентрироваться на внутреннем первенстве, где полно проблем», — сказал Павлюченко.
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