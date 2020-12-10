«Динамо» Загреб — ЦСКА: ставка Алексея Андронова на матч Лиги Европы 10 декабря

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Динамо» Загреб — ЦСКА в 6-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2020/2021.



Ставка: обе забьют за 1.77.



«Армейцы» потеряли шансы на продолжение борьбы в этом турнире. Достаточно прогнозируемо ЦСКА не всех основных игроков взял с собой. В частности, Никола Влашич не поехал играть этот матч. Мне кажется, этот матч можно рассматривать как долгожданный момент для тренеров ЦСКА, когда можно попробовать новичков в различных ролях, амплуа, с различными схемами, причём без особой турнирной ответственности. Времени на это у ЦСКА практически не было. Люди приезжали практически в ходе сезона и до сих пор не вписались в игру команды.



Думаю, перестановки будут. Шанс получат те, кто играет меньше и реже. Судя по пресс-конференции Виктора Гончаренко, это не означает, что ЦСКА собрался просто слить матч. Но, я думаю, игра будет несколько более свежая и открытая, чем это бывает обычно. И самое главное — менее напряжённая.



Думаю, вариант «обе забьют» является очень хорошим для этой встречи — за 1.77. Для ЦСКА гораздо важнее найти свою игру в атаке, чем сыграть на ноль в обороне», — сказал Андронов.

«Динамо» З — ЦСКА. Прогноз: потеряно всё, кроме чести. Чалов и Влашич сохранят лицо Только хорватский клуб до сих пор ни разу не пропустил на групповом этапе Лиги Европы.