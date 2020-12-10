«Динамо» Загреб — ЦСКА: прогноз Егора Титова на матч 6-го тура Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» Загреб — ЦСКА в 6-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Динамо» за 1.85.



«ЦСКА свою судьбу предрешил заранее. Надо было умудриться в такой группе ещё до последнего тура лишить себя шансов на выход в плей-офф. Но когда не забиваешь ни одного мяча в трёх домашних матчах, о чём вообще можно говорить.



Здесь вроде бы и нужно хлопнуть дверью. Но ЦСКА сейчас не очень здорово выглядит и в чемпионате, а там остались две важные встречи, в которых надо постараться победить. С «Уралом» игра уже в воскресенье, там необходимо брать три очка. Так что не думаю, что в Загребе мы увидим лучший состав ЦСКА. Конец отрезка, сил уже не так много, а они будут нужны в других встречах.



Хозяева как раз всё решили для себя. Они на первом месте, сдвинуть их никто не сможет. Но наверняка они хотят закончить этап без единого пропущенного мяча. Это было бы красиво. Плюс хорваты умеют считать деньги. Каждая победа в Европе для них важна. Так что здесь просто поставлю на победу «Динамо», — сказал Титов.

«Динамо» З — ЦСКА. Прогноз: потеряно всё, кроме чести. Чалов и Влашич сохранят лицо Только хорватский клуб до сих пор ни разу не пропустил на групповом этапе Лиги Европы.