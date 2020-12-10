«Динамо» З — ЦСКА: 500 рублей за регистрацию и ставки на матч Лиги Европы!
Сегодня, 10 декабря, ЦСКА сыграет с загребским «Динамо» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Начало — в 23:00 мск. Ты можешь получить беспроигрышную ставку 500 рублей в Bettery и использовать её на эту игру!
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