«Ак Барс» — «Динамо» Мн: прогноз и ставка на матч КХЛ в Казани

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Динамо» Мн.
Ставка: обе забьют в первые 30 минут за 1.86.
Казанцы закрепились на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции: 54 очка в 36 матчах, график великолепный. Выдерживать его удаётся только «Авангарду», остальные отстали как минимум на 8-10 баллов. До паузы на Евротур осталось три игры, две из которых — дома.
Начать предстоит с минского «Динамо». У того дела тоже складываются здорово, впервые за несколько лет есть реальный шанс попасть в плей-офф. 41 очко в 33 встречах, пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Московское «Динамо» недалеко ушло, однако сзади накатывает целая группа преследователей.
Расслабляться нельзя, хотя пока у «зубров» с этим полный порядок. В 11 последних поединках добыто восемь побед, а проигрывали исключительно серьёзным командам. 1:5 от ЦСКА, 2:3 ОТ с «Локомотивом» и 2:3 с московским «Динамо». На том же отрезке обыгрывали как ярославцев, так и красно-синих.
С результативностью тут по-прежнему порядок, свои две шайбы забивают в подавляющем большинстве случаев. От этого и оттолкнёмся. У «Ак Барса» всё прекрасно с обороной, однако с клубом из Беларуси часто получаются фейерверки. Вот, например, три последних результата: 4:2, 5:4, 5:4.
Планка в пять шайб устояла лишь в двух из 11 предыдущих очных встреч. Букмекеры, естественно, ждут высокой результативности, но ТБ 5 гола доступен за нестыдный коэффициент 1.67. Альтернативные ставки — «обе забьют больше 1.5 шайбы» за 1.82 и «обе забьют в первые 30 минут» за 1.86. Шансы хозяев выше, однако просто так минчане из Татарстана не уедут.
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