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«Барыс» — «Торпедо»: прогноз и ставка на матч КХЛ

«Барыс» — «Торпедо»: прогноз и ставка на матч КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Торпедо».

Ставка: тотал меньше 5 шайбы за 1.94.

Клуб из Нур-Султана наконец-то начал напоминать себя образца последних лет. Осень получилась крайне слабой, зато к зиме дело пошло на лад.

Начали с яркого поражения в Санкт-Петербурге, где дали славный бой СКА (3:4) и заслуживали как минимум овертайма. Рук не опустили, добыли четыре победы кряду. Все — на своём льду против коллективов из Западной конференции. Досталось «Спартаку» (2:1), «Сочи» (2:0), «Локомотиву» (3:1) и «Витязю» (3:2 Б).

«Торпедо» тоже в полнейшем порядке. Шесть побед в восьми предыдущих встречах. Проиграли только «Металлургу» (2:4) и ЦСКА (1:2), причём в обоих случаях на тоненького. Дважды разобрались с «Автомобилистом», по разу досталось «Йокериту», «Трактору», «Витязю» и «Куньлуню».

Это значит, что нам практически гарантирован бодрый хоккей, который по уровню напряжения будет близок к плей-офф. Соперники в полном порядке, являются прямыми конкурентами. Значит, цена ошибки повышается. Удивительно, что букмекеры ждут в Казахстане высокой результативности.

Во-первых, обе команды пропускают немного. «Барыс» вытащил девять шайб в шести последних играх, «Торпедо» в семи последних случаях пропустило 15 раз. Показатели более чем крепкие. Во-вторых, в пяти предыдущих очных встречах планка в пять голов устояла. В четырёх случаях вообще ограничились тремя-четырьмя шайбами.

Даже тотал меньше 5.5 гола идёт за нестыдный коэффициент 1.67, а на ТМ 5 шайбы дают отличные 1.94. Альтернатива — 1Х + тотал меньше 6.5 гола за 1.95. При прочих равных на стороне подопечных Юрия Михайлиса свой лёд и свежесть. Они отдыхали на дня дня больше, а «Торпедо» накануне отдало много сил с ЦСКА, после чего летело в Казахстан.

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