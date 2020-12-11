«Динамо» Загреб — ЦСКА: как сыграли 10.12.2020, какой счёт, кто победил в матче ЛЕ

В матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА уступил загребскому «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия) и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.



Защитник загребского «Динамо» Йошко Гвардиол открыл счёт на 28-й минуте. Спустя 13 минут нападающий Мислав Оршич забил второй гол. Лирим Кастрати навесил с правого фланга атаки во вратарскую, где Оршич опередил Марадишвили и ударом головой отправил мяч в сетку рикошетом от рук Акинфеева.



Во втором тайме Кастрати после выхода один на один с Акинфеевым забил третий гол. Почти сразу после этого полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович отыграл один мяч.



Поставить на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.05: 1000 рублей принесла бы 2050 рублй. Успех ЦСКА оценивался в 3.60. Поставить на ничью предлагали за 4.00.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.92, «обе забьют» — за 1.77, а точный счёт 3:1 — за 17.0.