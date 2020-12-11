Лига Европы: кто вышел в плей-офф, когда жеребьёвка, кто с кем сыграет

Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы. Жеребьёвка состоится в понедельник, 14 декабря, в Швейцарии.



В следующий раунд турнира прошли: «Рома» (Италия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Арсенал» (Англия), «Мольде» (Норвегия), «Байер» (Германия), «Славия» (Чехия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Бенфика» (Португалия), ПСВ (Нидерланды), «Гранада» (Испания), «Наполи» (Италия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Лестер» (Англия), «Брага» (Португалия), «Милан» (Италия), «Лилль» (Франция), «Вильярреал» (Испания), «Маккаби» (Израиль). «Тоттенхэм» (Англия), «Антверпен» (Бельгия), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Вольфсберг» (Австрия), «Хоффенхайм» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия),



Также в 1/16 финала сыграют команды, которые заняли третьи места в своих группах Лиги чемпионов: «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Шахтёр» (Украина), «Олимпиакос» (Греция), «Аякс» (Нидерланды), «Краснодар» (Россия), «Брюгге» (Бельгия), «Динамо» Киев (Украина), «Манчестер Юнайтед» (Англия).