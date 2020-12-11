«Химки» — «Арсенал» Тула: где будет трансляция, во сколько начало, какой канал покажет
11 декабря состоится матч 18-го тура РПЛ «Химки» — «Арсенал» Тула. Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Химок» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех «Арсенала» оценён букмекерами коэффициентом 3.40. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.38.
Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Химки» — «Арсенал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.
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