Эксперты назвали шансы «Краснодара» выиграть Лигу Европы

10 декабря завершился групповой этап Лиги Европы. В плей-офф вышли 24 команды, к ним добавились ещё 8 клубов, занявших 3-е место в своих группах Лиги чемпионов, среди них и «Краснодар». Эксперты назвали шансы российского клуба выиграть еврокубковый турнир.



Поставить на победу «Краснодара» можно с коэффициентом 51.00, российский клуб занимает 22-е место в списке претендентов по версии букмекеров. Больше всего шансов выиграть у «Тоттенхэма», вероятность его победы оценивают коэффициентом 6.00. За 7.00 можно поставить на вылетевший из Лиги чемпионов «МЮ», а за 8.10 — на «Арсенал».



Далее идут «Милан» (11.00), «Наполи», «Лестер» (по 13.00), «Аякс» (15.00), «Рома», «Вильярреал» и «Байер» (по 17.00). С коэффициентом 19.00 можно сделать ставку на чемпионство «Бенфики», а на победу «Зальцбурга» аналитики предложили коэффицент 21.00.



За 26.00 можно поставить сразу на 3 команды — «Реал Сосьедад», «Шахтер» и «Хоффенхайм». А шансы выиграть Лигу Европы киевского «Динамо», «Брюгге», «Рейнджерс» и «Лилля» эксперты оценили коэффициентом 34.00. За 41.00 можно поставить на «Олимпиакос» или «Гранаду».



Шансы остальных клубов, по оценке букмекеров, ниже, чем у «Краснодара». За 67.00 можно поставить на ПСВ, а за 81.00 — на «Брагу». Шансы обидчика ЦСКА — загребского «Динамо» — эксперты оценили коэффициентом 101.00, с такой же вероятностью можно поставить на чешскую «Славию». На бельгийский «Антверпен» принимают ставки с коэффициентом 151.00.



Шансы «Црвены Звезды», «Янг Бойз» и «Маккаби» букмекеры оценивают коэффициентом 201.00. За 240.00 можно сделать ставку на триумф «Мольде», а меньше всего шансов победить у австрийского «Вольфсберга» — ставки на его успех принимают за 251.00.



Жеребьёвка 1/16 финала турнира запланирована на 14 декабря.