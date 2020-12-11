«Барыс» — «Торпедо»: прогноз Александра Кожевникова на игру КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Торпедо».



Ставка: победа «Барыса» в основное время за 2.33.



«И те и другие выступают достаточно неплохо, ровно. Предположу, что в сегодняшнем матче победят казахи. Вряд ли нижегородцы смогут одолеть своего соперника на выезде. Вот если бы они в Нижнем Новгороде играли, где на их стороне в том числе и сумасшедшая поддержка трибун, тогда да. А сейчас, очевидно, победит «Барыс».



Команды в принципе одинаковые, но два очка, я считаю, сейчас нужнее именно казахстанцам. Они должны почувствовать уверенность в своих силах. А для этого кровь из носа необходимо победить на родной арене с преимуществом в две шайбы.



Несмотря на то что горьковчане играют достаточно неплохо и ровно, коллектив из Нур-Султана всё же поопытнее будет. У них в команде побольше иностранцев. Всё это позволит им победить. Сухого счёта на табло мы не увидим. Горьковчане умеют хорошо действовать на льду и забрасывать всем подряд. Вот и тут одну-то уж точно заковыряют в ворота своего оппонента», — сказал Кожевников.

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