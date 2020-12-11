«Лидс» – «Вест Хэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 12-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лидс» – «Вест Хэм».



Ставка: «Лидс» не проиграет и меньше 5 мячей в матче за 1.70.



«Лидс» по делу был переигран «Челси» в прошлом туре. Редко такое случается, но даже тактически команда Марсело Бьелсы была готова хуже соперника. Подопечные Фрэнка Лэмпарда выглядели лучше во всех компонентах.



Думаю, что йоркширцев ожидает очередная непростая игра. «Молотобойцы» вполне могут измотать хозяев, у них крепкая, физически мощная команда, и если она сыграет в том же стиле, что и «Кристал Пэлас», обыгравший «Лидс» 4:1, то белые снова могут потерять очки.



Но думаю, что работа над ошибками в «Лидсе» всё же была проведена – целая неделя у аргентинца была на это. Предположу, что хозяева будут здесь выглядеть ярче и приложат все усилия для победы. А вот случится ли она, сказать сложно.



Предположу лучше, что голевой феерии мы здесь не увидим – по крайней мере «Вест Хэм» постарается сделать эту игру максимально скучной», — сказал Петросьян.

«Лидс» — «Вест Хэм». Прогноз: Мойес и Лансини отыграются на Бьельсе за поражение от «МЮ» За девять последних туров АПЛ лондонцы проиграли только «Ливерпулю» и «МЮ».