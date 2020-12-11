«Лидс» — «Вест Хэм»: прогноз Дениса Казанского на встречу АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Лидс» — «Вест Хэм».



Ставка: ничья за 3.65.



«И те и другие сыграли плохо на неделе. При этом обе команды открывали счёт в своих матчах, но и «Челси» был хорош, и «Манчестер Юнайтед» во втором тайме с «Вест Хэмом» был очень хорош. Поэтому сейчас «Лидс» и «Вест Хэм» могут чувствовать себя очень некомфортно.



«Лидс» потихоньку дрейфует во вторую часть турнирной таблицы. Это плохо, 14-е место. Так что терять очки в этой встрече точно нельзя.



«Вест Хэм» – команда, которая проиграла всего 2 матча в последних 9 встречах. Можно сказать, что Дэвид Мойес нащупал какую-то хорошую формулу. Но матч с «Юнайтед» показал, что топовые команды могут игру переворачивать.



«Лидс» – не топовая команда. И «Вест Хэму» будет гораздо проще играть с этим оппонентом. Домашний стадион поможет «Лидсу» забить, но не поможет выиграть, на мой взгляд.



Я бы сыграл в этой встрече ничью. Прямо сейчас исходные данные очень хороши для ничейного матча», — сказал Казанский.

«Лидс» — «Вест Хэм». Прогноз: Мойес и Лансини отыграются на Бьельсе за поражение от «МЮ» За девять последних туров АПЛ лондонцы проиграли только «Ливерпулю» и «МЮ».