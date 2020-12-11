Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Лидс» — «Вест Хэм»: прогноз Дениса Казанского на встречу АПЛ

«Лидс» — «Вест Хэм»: прогноз Дениса Казанского на встречу АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Лидс» — «Вест Хэм».

Ставка: ничья за 3.65.

«И те и другие сыграли плохо на неделе. При этом обе команды открывали счёт в своих матчах, но и «Челси» был хорош, и «Манчестер Юнайтед» во втором тайме с «Вест Хэмом» был очень хорош. Поэтому сейчас «Лидс» и «Вест Хэм» могут чувствовать себя очень некомфортно.

«Лидс» потихоньку дрейфует во вторую часть турнирной таблицы. Это плохо, 14-е место. Так что терять очки в этой встрече точно нельзя.

«Вест Хэм» – команда, которая проиграла всего 2 матча в последних 9 встречах. Можно сказать, что Дэвид Мойес нащупал какую-то хорошую формулу. Но матч с «Юнайтед» показал, что топовые команды могут игру переворачивать.

«Лидс» – не топовая команда. И «Вест Хэму» будет гораздо проще играть с этим оппонентом. Домашний стадион поможет «Лидсу» забить, но не поможет выиграть, на мой взгляд.

Я бы сыграл в этой встрече ничью. Прямо сейчас исходные данные очень хороши для ничейного матча», — сказал Казанский.

«Лидс» — «Вест Хэм». Прогноз: Мойес и Лансини отыграются на Бьельсе за поражение от «МЮ»
За девять последних туров АПЛ лондонцы проиграли только «Ливерпулю» и «МЮ».
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020