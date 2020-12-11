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«Химки» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на игру 18-го тура РПЛ

«Химки» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на игру 18-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Химки» — «Арсенал» в 18-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

Ставка: «Химки» не проиграют и меньше 3 мячей в матче за 2.20.

«Химки» не проигрывают на протяжении четырёх матчей, хотя соперники были очень приличные по нашим меркам. Тут и ЦСКА, и «Рубин», и «Краснодар». В Уфу ездили. Три победы и ничья на таком отрезке — это достойно уважения.

У «Арсенала» обратная ситуация — шесть игр без побед. Да и всего две ничьи было на этом отрезке. Это всё не добавляет футболистам настроения. Конец года уже, хочется побыстрее всё закончить. Погода не лучшая, ничего не получается.

«Химки» же играют в удовольствие, мы это видим. Очень здорово выглядит Глушаков. Набрал он кондиции, новая любовь у него в жизни — Коваленко. Всё устаканилось. Мирзов тоже показывает отличный футбол. Не получилось у него в «Спартаке», но здесь он лидер. Должен делать выводы для себя.

«Химки» для меня, конечно, фаворит. Да, с ЦСКА первый тайм был слабым, но после перерыва забили два, а могли и ещё больше.

Всё-таки ставить на чистые «Химки» опасно. «Арсеналу» тоже не хочется снова проигрывать. С форой (0) коэффициент маловат. Выберу ставку «Химки» не проиграют и тотал меньше 2.5 мяча». «Арсенал» не будет раскрываться в своём нынешнем состоянии, «Химки» стараются играть аккуратно, об обороне не забывают», — сказал Титов.

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