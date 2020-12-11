Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Фергюсон — Оливейра: прогноз на бой 13 декабря 2020, ставки и коэффициенты

Фергюсон — Оливейра: прогноз на бой 13 декабря 2020, ставки и коэффициенты
Ставки / Прогнозы 0

Рано утром 13 декабря пройдёт главный бой турнира UFC 256, в котором сразятся Тони Фергюсон и Чарльз Оливейра. Начало поединка — не ранее 07:40 мск 13 декабря.

Смотреть онлайн бой Тони – Оливейра 13 декабря можно будет в мобильном приложении промоушена, а также на канале UFC Fight Pass. Покажут бой и на онлайн-платформе Wink.

По оценке букмекеров, фаворит боя — Фергюсон. Сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 1.58. Вероятность успеха Оливейры аналитики оценили коэффициентом 2.45. На ничейный исход предлагают коэффициент 50.00.

На счету Тони Фергюсона 25 побед и 4 поражения в UFC. У его соперника Оливейры — рекорд 29 побед и 8 поражений. Бразильский боец обладает рекордом UFC по количеству побед сабмишном.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020