Эрика Гафарова арестовали в Турции

Известный блогер Андрей Алистаров опубликовал в своём «инстаграме» видео, в котором рассказал о том, что в Турции арестовали лидера фонда Gafarov and Partners Fund (gap-fin) Эрика Гафарова.
«Сегодня ночью в Турции был арестован Эрик Гафаров. Но Сухоплюев и Ахметшин арестованы не были. Потому что Эрик подозревается в совершении преступления на территории Турции. То есть не за организацию финансовой пирамиды в России. Мне сказали, что в базе Интерпола его нет и не было. Депортируют ли его сюда? Думаю, что нет. Потому что он совершил преступление на территории Турции, и там его будут судить, если он виновен, то приговорят к определённому наказанию. Будем ждать результатов», — заявил Алистаров.
Ранее основателей фонда Гафарова, Сухоплюева и Ахметшина объявили в федеральный розыск.
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