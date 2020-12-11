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Эрика Гафарова арестовали в Турции

Эрика Гафарова арестовали в Турции
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Известный блогер Андрей Алистаров опубликовал в своём «инстаграме» видео, в котором рассказал о том, что в Турции арестовали лидера фонда Gafarov and Partners Fund (gap-fin) Эрика Гафарова.

«Сегодня ночью в Турции был арестован Эрик Гафаров. Но Сухоплюев и Ахметшин арестованы не были. Потому что Эрик подозревается в совершении преступления на территории Турции. То есть не за организацию финансовой пирамиды в России. Мне сказали, что в базе Интерпола его нет и не было. Депортируют ли его сюда? Думаю, что нет. Потому что он совершил преступление на территории Турции, и там его будут судить, если он виновен, то приговорят к определённому наказанию. Будем ждать результатов», — заявил Алистаров.

Ранее основателей фонда Гафарова, Сухоплюева и Ахметшина объявили в федеральный розыск.

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