«Сочи» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на матч 18-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» — «Спартак».
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.30.
«Понравилась мне игра «Сочи» в прошлом туре с «Ахматом». Почти ничего не дали создать сопернику у своих ворот. Только вот Мевля пенальти привёз, но, к сожалению, Бериша его не реализовал. А именно на гол Бериши я ставил. «Сочи» был хорош. И вряд ли что-то поменялось за прошедшую неделю. Тем более на «Спартак» никого дополнительно не нужно настраивать.
Интересные матчи были у «Сочи» в этом сезоне с сильными соперниками, обычно они получались яркими и результативными. Практически всегда сочинцы и забивали, и пропускали. И от этой игры я жду веселья. Если даже посмотреть на матчи «Спартака» (не берём специфическую игру с «Тамбовом»), то обычно на выезде он и забивает больше, и сами встречи более привлекательные для зрителей. Наверное, по той причине, что дома команды стараются играть гораздо активнее, чем в выездных встречах. «Спартак» это подхватывает, у него появляется больше зон для реализации лучших качеств своих футболистов.
Погода в Сочи играть позволяет. Думаю, приятно будет играть футболистам. Так что жду забитых мячей. «Тотал больше 2.5 мяча» — моя ставка».
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