«Зенит» — «Динамо»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 18-го тура РПЛ

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 18-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Зенит» — «Динамо».



Ставка: обе забьют — нет за 1.95.



«Если мы изучим противостояние этих соперников, то обнаружим достаточно уникальный факт: практически во всех личных встречах этих команд играет ставка «обе забьют — нет». Если мы берём последние пять матчей, то обязательно кто-то из соперников оставлял свои ворота на замке. Если мы возьмём последние десять матчей, то лишь дважды забивали обе команды. Это говорит о том, что практически всегда эти матчи проходят в оборонительном и скучном ключе.



Я думаю, что и в этот раз матч получится не слишком результативным и одна из команд не сумеет забить, причём не знаю, кто это будет — «Зенит» или «Динамо». Я бы даже не исключил нулевую ничью в этом поединке. Коэффициент на ставку «обе забьют — нет» составляет 1.95.



Если мы посмотрим на нынешний «Зенит», то обнаружим, что, с одной стороны, группа атаки чуть-чуть набрала силу, вроде бы получается забивать, но давайте не будем брать в расчёт поединок с «Уралом», которому, мне кажется, «Зенит» в любом состоянии мог отгрузить 4–5 голов. Лучше вспомнить поединок «Зенита» с тульским «Арсеналом», где команда Семака так и не смогла распечатать ворота соперника. В плохой форме находится Дзюба, которого освистывают фанаты. Словом, атаку «Зенита» нельзя назвать идеальной и далеко не факт, что «Зениту» удастся взломать оборону «Динамо».



Что касается москвичей, то мы видим, что их новый главный тренер Сандро Шварц начал с выстраивания атакующей игры, хотя всё обычно бывает наоборот и уже в последнее время «Динамо» стало играть в более спокойный и оборонительный футбол. Недавний поединок дома с тульским «Арсеналом» команда выиграла со скромным счетом 1:0. Мой прогноз на развитие событий в этой встрече такой: «Динамо» окопается у собственных ворот и постарается сдержать атаку «Зенита», огрызаясь в контратаках.



В этой ситуации вполне вероятно, что измученный Лигой чемпионов и всяческими внутренними передрягами «Зенит» не сумеет распечатать ворота гостей. В другом случае «Зенит» сможет добиться своего, а «Динамо», привыкнув обороняться, так и не распечатает ворота хозяев».