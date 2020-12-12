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«Реал» — «Атлетико»: прогноз Никиты Ковальчука на матч 13-го тура чемпионата Испании

«Реал» — «Атлетико»: прогноз Никиты Ковальчука на матч 13-го тура чемпионата Испании
Ставки / Прогнозы 0

Блогер Никита Ковальчук сделал прогноз на матч 13-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Реал» Мадрид — «Атлетико» Мадрид.

Ставка: обе забьют за 1.84.

«Исторически так сложилось, что мадридский «Реал» хорошо играет с «Атлетико». Независимо от того, в каком состоянии находятся обе команды, в большинстве случаев «Реал» играет лучше, чем «Атлетико». Сейчас ситуация довольно сложная, так как главную свою задачу до конца зимы «Реал» уже выполнил: обыграл «Боруссию», вышел в плей-офф с первого места и практически гарантировал себе более спокойные матчи плей-офф.

С другой стороны, нужно говорить о том, что надо исправляться в чемпионате Испании. При этом «Атлетико» во внутреннем первенстве — сейчас сильнейшая и лучшая команда. Именно во внутреннем первенстве ей удаётся находить оптимальный баланс.

Насколько «Реал» готов сыграть два финала подряд и выложиться так же, как это удалось сделать в Лиге чемпионов, не совсем понятно. Потому что прослеживается определённая нестабильность, когда на одну удачную игру приходится одна неудачная. В данном случае делать ставки на победу «Реала» довольно сложно.

В чем я абсолютно уверен, так это в том, что обе команды забьют и гол будет забит в первом тайме. А вот каким будет результат — ничейным или победным для одной из команд, — здесь сказать сложно. Исторически — больше шансов у «Реала». С игроцкой стороны — больше шансов у «Атлетико». Видимо, истина будет где-то посередине».

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