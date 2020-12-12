«МЮ» — «Манчестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч 12-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 12-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».



Ставка: победа «Ман Сити» за 1.76.

«У «Манчестер Юнайтед» не всё хорошо: команда за две недели потерпела два крупных поражения, пропустив шесть мячей — от «ПСЖ» и «РБ Лейпциг». Нездорово выглядела команда, и, как следствие, вылетела из Лиги чемпионов.



Пошли разговоры о грядущем увольнении Сульшера. Уже даже начинают появляться варианты его замены. В команде царит не очень хорошая атмосфера. Агент Погба снова начал запускать разговоры о скором уходе его клиента. В общем, не в лучшем состоянии сейчас команда и на поле, и в психологическом

отношении.

«Сити», наоборот, постепенно приобретает очертания себя лучших времён. Пять матчей не пропускает команда Гвардиолы, забив за это время 11 мячей. Всё более-менее нормально выглядит. Команда добивается нужных результатов, при этом не прикладывая особых усилий.



Мне кажется, что, исходя из вышесказанного, «Сити» будет ближе к победе и, скорее всего, победит. Да, я в курсе, что в последних четырёх личных встречах «Сити» также был фаворитом, но в трёх из них выигрывал «Юнайтед». Тем не менее мне кажется, что «Сити» будет ближе к победе.



Касательно ставок: простая П2 на «Сити». Кстати, коэффициент падает. За последние два дня на 0.2 упал. Можно также попробовать «победу «Сити» с форой (–1)» или вариант «тотал «Ман Сити» больше 0.5 в обоих таймах».