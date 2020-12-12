«Динамо» Рига — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Рига — СКА.
Ставка: победа СКА с форой (–1.5) за 1.62.
«Один кинематографический герой в известном фильме как-то размышлял, что барину, конечно, плюнуть в лицо можно, но ведь потом все равно поймают и запорют на конюшне до полусмерти. Вот и рижане после своей неожиданной победы в Санкт-Петербурге выступают тем самым холопом, который плюнул барину в лицо. Да ещё в его, барина, покоях и на глазах его, барина, почитателей. А теперь грядёт возмездие, вымоченные в соли розги уже готовы, и сам барин изволил явиться на конюшню, сиречь в Ригу, чтобы собственной дланью вправить непутевому холопу мозги через сдирание кожи пониже спины.
Нет, я, конечно, не исключаю того, что в питерском механизме в последнее время не всё в порядке. Но для того чтобы проиграть два матча подряд самой распоследней команде КХЛ, в механизме должны быть такие непорядки, какие в государстве российском были разве что в октябре 1917 года. Но пока «Аврора» на месте, революционных матросов в руководстве СКА не замечено, а Ротенберги не то что не раскулачены, а как бы совсем наоборот, то и надеяться рижанам особо не на что. Поэтому картина маслом «Я мстю, и мстя моя ужасная» — вот она, перед нами, хоть в Эрмитаж ее помещай.
Не падает снаряд в одну воронку дважды. Поэтому с лёгким сердцем ставлю на гостевую победу СКА, причём в основное время и с преимуществом не менее чем в две шайбы».
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