«Динамо» Р — СКА: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ 12 декабря

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют рижское «Динамо» и СКА.

Ставка: победа СКА с форой (–2.5) за 2.20.

«Тут я вижу очень простой сюжет. СКА находится на третьем месте в лиге (49 очков). Лучше результат только у «Ак Барса» (54) и ЦСКА (57). Конечно, стабильности питерцам не всегда хватает, но в целом это мощная команда, с длинной лавкой.



Рижское «Динамо» при этом располагается на последнем месте (15 очков). Там всё не просто плохо, а безнадёжно в рамках этого сезона. Но вот в минувший понедельник рижане приезжали в Питер на матч со СКА — и внезапно обыграли фаворита со счётом 4:3, пусть и по буллитам.



Главный тренер СКА Валерий Брагин не скрывал, что в команде состоялся жёсткий, мужской разговор. После этого питерцы преобразились и у себя дома разгромили «Автомобилист» (7:2). И вот, как подарок от календаря, им снова попадается «Динамо», но уже в Риге.



Я думаю, что фактор чужой площадки вообще никак не смутит СКА. Это будет победа гостей, причём крупная. Именно здесь и сейчас команда под управлением Брагина должна грохнуть рижское «Динамо» — в первую очередь, чтобы извиниться перед своими болельщиками.



Я бы в этом матче взял кэф 2.20 на итоговую победу СКА с разницей в три и более шайбы, то есть победу СКА с форой минус 2.5. Тем более что это последняя игра перед паузой на Евротур. Самое время, чтобы оторваться».