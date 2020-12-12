«Эвертон» – «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на матч 12-го тура чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 12-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Эвертон» – «Челси».
Ставка: победа «Челси» за 1.81.
«Челси» провел, на мой взгляд, свой лучший матч в сезоне в прошлом туре, переиграв вовсе не простой «Лидс» по всем параметрам. Кажется, команда уже близка к тому, чтобы выглядеть именно так, как этого хочет Лэмпард. Конечно, шероховатости еще есть, но в целом прогресс синих за эти два-три месяца очевиден.
У «Эвертона» четыре поражения в последних шести матчах. «Ириски» слишком уж много позволяют соперникам у своих ворот, а сами впереди далеко не так эффективны, как в конце прошлого и начале этого сезона. Все-таки отсутствие Диня имеет более серьезное значение, чем многим кажется.
Да, в составе «Эвертона» играет пока лучший бомбардир АПЛ Калверт-Льюин (11 голов в 11 матчах), а рядом с ним Хамес Родригес и Ришарлисон, тем не менее думаю, что, как команда, «Челси» уже сейчас и мощнее, и организованнее, и эффективнее впереди".
- 12 декабря 2020
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