«Эвертон» — «Челси»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 12-го тура АПЛ в Ливерпуле

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Эвертон» — «Челси» в рамках 12-го тура АПЛ сезона-2020/2021.

Ставка: «Эвертон» откроет счёт за 2.40.

«Для «Эвертона» игра против «Челси» имеет огромное значение, потому что впервые с февраля на «Гудисон Парк» будут болельщики. Пока немного: порядка двух тысяч человек — больше руководство не разрешает. Но все команды, которые играли с болельщиками, ощутили разницу.



Энтузиазм у игроков «Эвертона», думаю, будет зашкаливать, тем более что в последнее время с результатами у «Эвертона» не очень. А ведь в начале сезона, когда были положительные результаты, «Эвертон» записали в фавориты. В последних матчах команда Карло Анчелотти играет так себе, хотя Калверт-Льюин по-прежнему забивает чуть ли не в каждом матче, но результаты явно не те, на которые рассчитывают болельщики.



Учитывая эти два обстоятельства, можно предположить, что настрой у «ирисок» будет запредельным. Пусть «Челси» и играл в Лиге чемпионов, но не основным составом.



Мне кажется, что можно рискнуть и поставить на то, что первый гол в матче забьёт «Эвертон». Коэффициент неплохой — порядка 2.40, так что риск здесь оправдан».