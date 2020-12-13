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«Лестер» – «Брайтон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 12-го тура АПЛ

«Лестер» – «Брайтон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 12-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 12-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лестер» – «Брайтон».

Ставка: обе забьют за 1.76.

«Брайтон», наравне с «Шеффилд Юнайтед», можно назвать самой невезучей командой нынешнего сезона АПЛ. Из-за этого они набрали куда меньше очков, чем заслуживают.

Как бы то ни было, южане исправно демонстрируют качественный футбол, создают моменты и забивают. Они отличались в 10 из 11 матчей этого сезона.

«Лестер» пропускает в трех турах кряду (6 мячей в трех играх) – после потерь мяча «лисы» эти пару недель не всегда должным образом отрабатывают, и прессинг их работает не очень здорово. Похоже, дело в усталости. Поставлю на голы в обе стороны, коэффициент крепкий — 1.76".

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