«Арсенал» – «Бернли»: прогноз Артура Петросьяна на матч 12-го тура чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 12-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» – «Бернли».
Ставка: «Бернли» не проиграет в первом тайме за 1.72.
«У «Арсенала» один забитый мяч в четырёх последних матчах АПЛ, налицо явный игровой кризис. Моменты создаются с трудом, а у игроков, которым исправно доверяет Артета, возможно, от усталости, уже не горят глаза. Обамеянг же, на котором «канониры» частенько выезжали в трудную минуту, после подписания нового контракта как будто бы потерял мотивацию.
В общем, думаю, что с упёртым «Бернли» легко не будет. Где бы ни находилась в турнирной таблице команда Шона Дейча, она продолжает биться. И ей особенно нравится играть против соперников, которых можно назвать «плюшевыми». В последние несколько недель «Арсенал» именно таким и выглядит.
Предположу, что как минимум один тайм гости выстоят, а дальше многое будет зависеть от тренерских решений Артеты».
- 13 декабря 2020
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