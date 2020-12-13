«Арсенал» – «Бернли»: прогноз Артура Петросьяна на матч 12-го тура чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 12-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» – «Бернли».

Ставка: «Бернли» не проиграет в первом тайме за 1.72.

«У «Арсенала» один забитый мяч в четырёх последних матчах АПЛ, налицо явный игровой кризис. Моменты создаются с трудом, а у игроков, которым исправно доверяет Артета, возможно, от усталости, уже не горят глаза. Обамеянг же, на котором «канониры» частенько выезжали в трудную минуту, после подписания нового контракта как будто бы потерял мотивацию.



В общем, думаю, что с упёртым «Бернли» легко не будет. Где бы ни находилась в турнирной таблице команда Шона Дейча, она продолжает биться. И ей особенно нравится играть против соперников, которых можно назвать «плюшевыми». В последние несколько недель «Арсенал» именно таким и выглядит.



Предположу, что как минимум один тайм гости выстоят, а дальше многое будет зависеть от тренерских решений Артеты».