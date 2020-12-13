Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Арсенал» – «Бернли»: прогноз Артура Петросьяна на матч 12-го тура чемпионата Англии

«Арсенал» – «Бернли»: прогноз Артура Петросьяна на матч 12-го тура чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 12-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» – «Бернли».

Ставка: «Бернли» не проиграет в первом тайме за 1.72.

«У «Арсенала» один забитый мяч в четырёх последних матчах АПЛ, налицо явный игровой кризис. Моменты создаются с трудом, а у игроков, которым исправно доверяет Артета, возможно, от усталости, уже не горят глаза. Обамеянг же, на котором «канониры» частенько выезжали в трудную минуту, после подписания нового контракта как будто бы потерял мотивацию.

В общем, думаю, что с упёртым «Бернли» легко не будет. Где бы ни находилась в турнирной таблице команда Шона Дейча, она продолжает биться. И ей особенно нравится играть против соперников, которых можно назвать «плюшевыми». В последние несколько недель «Арсенал» именно таким и выглядит.

Предположу, что как минимум один тайм гости выстоят, а дальше многое будет зависеть от тренерских решений Артеты».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020