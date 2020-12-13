«Фулхэм» – «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на матч 12-го тура АПЛ в Лондоне

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 12-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Фулхэм» – «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» + тотал больше 2.5 мяча за 1.74.

«На бумаге всё должно быть просто – команда с лучшей атакой в АПЛ (26 голов в 11 матчах) против команды с одной из худших защит (21 пропущенный мяч в 11 играх). И наверняка мерсисайдцы своё здесь забьют – моменты они создают исправно, а «Фулхэм» порой действует ну слишком авантюрно в обороне.



Но также не исключаю, что и у хозяев впереди будут возможности забить. «Ливерпуль» может даже оказаться не готов к прыти «дачников» — никаких соперников они не боятся и порой атакуют большими силами, активно задействуют фланги. Если же выйдет Митрович, который в последних турах уселся на лавку, то могут возникнуть проблемы у новоиспечённого центра обороны и Келлехера».