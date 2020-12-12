ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 ЦСКА — «Локомотив».



Ставка: победа ЦСКА за 1.88.

«Ярославцы только-только прилетели с Дальнего Востока, и хотя при смещении в Востока на Запад адаптация происходит гораздо быстрее, чем наоборот, всё равно медиками давно выявлены снижения энерговооруженности человеческого организма на третьи и пятые сутки после смены часовых поясов. Для «Локомотива» это будут как раз пятые сутки. Тут снижение уже почти совсем незаметное, определяемое только тонкими приборами, но оно всё же есть и в матче равных соперников может оказать решающее действие.



В плюс «Локомотиву» идёт тот факт, что ЦСКА уже сам забыл, когда играл во всю мощь весь матч, от начала до конца. В самом деле, если для единоличного лидерства в КХЛ за глаза хватает включений на один период, а иногда и того меньше, то зачем за те же премиальные уродоваться на площадке все 60 минут. Логично? Другое дело, что, когда приходится так уродоваться, у нынешнего ЦСКА не всегда это получается. И если ярославцы заставят армейцев пахать как проклятых весь матч, в итоге может получиться крайне интересно.



В плюсе у железнодорожников — два дополнительных дня отдыха, но один из них был потрачен на возвращение с Дальнего Востока, а во второй ярославцы перебирались в столицу. ЦСКА же съездил в Балашиху, где хорошо включился во втором периоде, а дальше уже спокойно доигрывал, забросив «ястребам» четвёртую шайбу уже в пустые ворота. То есть ничего нового мы не увидели, «армейцы» верны себе. Будут таковыми и против «Локомотива».



Получается, что ярославцам для благополучного исхода нужно заставить «армейцев» пахать весь матч. Сделать это можно, только постоянно ведя в счёте. Вы верите, что «Локомотив» сможет быстро забросить первую шайбу и дальше постоянно вести в счёте до тех пор, пока ЦСКА не устанет? Я не верю, хоть и надеюсь на благополучный для железнодорожников вариант. Но при этом ставлю на хозяев, а точнее, на их победу в основное время, с небольшим количеством заброшенных шайб и, скорее всего, минимальным преимуществом в счёте».