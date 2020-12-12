«Ньюкасл» — «Вест Бромвич»: прогноз Артура Петросьяна на матч 12-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 12-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Бромвич Альбион».
Ставка: ИТБ 1.5 гола «Ньюкасла» за 2.34.
«У «Ньюкасла» было две недели на подготовку к этому матчу после переноса игры прошлого тура из-за вспышки коронавируса в команде. Тренировочная база, правда, открылась лишь в среду, так что собрались все вместе только за три дня до игры. Любопытно, что клуб так и не назвал имён заразившихся игроков, оставив это в тайне. Как бы то ни было, пауза должна была пойти на пользу «сорокам»: если перед прошлым туром состояние сразу нескольких человек, таких как Ласельс, Сент-Максимин и Фрэзер, было под вопросом, то теперь они должны быть в строю.
«Вест Бром» совсем развалился в игре с «Кристал Пэлас». Если от «орлов», забивающих и даже просто создающих моменты по большим праздникам, пропускать пять мячей, то дела плохи. Это, в общем-то, и так было понятно, и, похоже, дни Славена Билича в Бирмингеме сочтены.
По идее, игра должна получиться открытой — «дрозды» полетят вперёд в режиме «нам нечего терять», а «сороки», обладающие куда более мастеровитыми исполнителями, с радостью такой смелостью соперников будут пользоваться. Не думаю, что гости здесь будут отсиживаться и пытаться отстоять приемлемый результат, как это было в недавних играх с «Тоттенхэмом» и «МЮ». С «Ньюкаслом» они наверняка будут куда более смелыми».
- 12 декабря 2020
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