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«Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

«Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 12-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.80.

«Заа вернулся, «Пэлас» победил. «Орлы», конечно, здорово расправились с «Вест Бромом», накидав ему пять мячей, но надо признать, что соперник, оставшись в меньшинстве, просто бросил играть и почти не оказывал сопротивления, пока в их ворота забивались четыре мяча во втором тайме.

«Тоттенхэм» пока демонстрирует чемпионскую игру. Именно так команды Моуринью обычно и выигрывают трофеи. Почти безупречная игра в обороне, мощный центр поля, разительные контратаки и эффективность в завершающих стадиях. Вряд ли «шпоры» захотят тратить слишком уж много сил на «Пэлас», ведь всего через три дня им отправляться на «Энфилд». Но свою работу, думаю, они, тем не менее, выполнят и три очка в копилку положат».

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