Исмаилов — Штырков: прогноз Вадима Тихомирова на бой 13 декабря

Комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Магомед Исмаилов – Иван Штырков во встрече АСА 115.
Ставка: тотал больше 1.5 раунда за 1.70 .
«Меня удивляет коэффициент около 5.00 на Ивана Штыркова – все убеждены, что Исмаилов явный фаворит в этом бою. Сам я, скорее всего, поставлю на Ивана, потому что коэффициент провоцирует.
Хотя, конечно, все понимают, что у Исмаилова здесь есть серьезное преимущество. У него и уровень оппозиции в последние годы был серьезнее, и набор навыков, которые мы видим от него в клетке, гораздо более обширен. Самый главный фактор — это то, что он очень осмысленно тренируется. Меня пугает даже не его борьба и его выносливость, а его брат, который у него в углу. Он очень-очень тщательно разрабатывает тактику для Магомеда, буквально живет этим. Это является основной опасностью.
Если сам я, для интереса, попробую поставить на Ивана, то вам я бы посоветовал поставить на тотал больше 1.5 раунда. Иван Штырков, к сожалению, устает. Исмаилов может этим заинтересоваться и попробовать его вымотать. К тому же мне кажется, что Иван Штырков очень состоятельный и серьезный оппонент, это не будет тот бой, где Исмаилов сможет его очень быстро закончить – Магомед не так часто проводит быстрые поединки в последнее время. Тотал больше 1.5 раунда за 1.70 мне кажется наиболее интересным вариантом».
- 12 декабря 2020
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