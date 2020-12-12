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«Реал» – «Атлетико»: прогноз Павла Городницкого на матч 13-го тура чемпионата Испании

«Реал» – «Атлетико»: прогноз Павла Городницкого на матч 13-го тура чемпионата Испании
Ставки / Прогнозы 0

Блогер Павел Городницкий дал прогноз на матч 13-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Реал Мадрид» – «Атлетико Мадрид».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.80.

«Мадридское дерби уже давно стало одним из самых душных в Европе – голов и зрелищности там мало, зато единоборств просто полно. Характерно, что за последние три игры суммарно был забит один мяч – его вонзил «Реал». Сейчас тоже уверенно зайдет маленький тотал, и вот почему.

1. «Атлетико» не пропускает в Примере четыре матча подряд – команда Симеоне вышла на пик оборонительной формы, а у «Реала» как раз проблемы с фантазией в атаке (именно в Примере);

2. Из шести последних матчей «Реала» в пяти залетало два гола и меньше. Вообще, это типичная история для посткриштианового «Мадрида»: Бензема хорош, но он не тянет на роль человека, который вонзает 50 голов за сезон.

3. Симеоне ощутимо опережает Зидана в таблице – нулевая ничья будет строго в пользу аргентинца. Прагматичный Чоло постарается засушить Зизу – вероятно, у него получится.

Так что игра будет предельно закрытой – прямо до тошноты».

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