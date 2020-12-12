«Марсель» — «Монако»: прогноз Эльвина Керимова на матч 14-го тура чемпионата Франции

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 14-го тура Лиги 1 сезона-2020/2021 «Марсель» — «Монако».



Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 за 1.94.

«Думаю, можно ждать атакующей и яркой игры. «Монако» очень результативная команда, в матчах с участием команды Нико Ковача в этом сезоне Лиги 1 было забито уже 42 мяча. «Монако» много забивает, много пропускает – разница мячей 24:18. Можно говорить о том, что монегаски уязвимы в защите, но при этом они сильны в атаке.



Что касается «Марселя», то команда имела нагрузку в виде матчей Лиги чемпионов. Эта нагрузка уже позади, «Марсель» никуда не вышел – ни в Лигу чемпионов, ни в Лигу Европы, заняв последнее место в своей группе. «Марсель» провел матч с «Сити» среди недели, может быть, где-то будет усталость сказываться, потому что в отличие от «Марселя» «Монако» готовится в недельном цикле. В этом заключается преимущество команды Нико Ковача.



У Андре Виллаш-Боаша есть свои проблемы, но в чемпионате в последних турах «Марсель» смотрится стабильно, одержал уже три победы подряд. Сложно здесь кого-то выделить и ставить на победу одной из команд. Я бы выбрал другую ставку.



В восьми последних матчах этих команд друг с другом во всех турнирах проходила ставка обе забьют. В семи из восьми, помимо ставки обе забьют, проходила ставка тотал больше 2.5. Учитывая стиль игры обеих команд, «Монако» играет результативно с многочисленными индивидуальными ошибками в обороне, но при этом мощным исполнением в атаке. «Марсель» тоже имеет приличных исполнителей впереди, но может сказаться фактор усталости, и в обороне команда будет допускать ошибки, какие они допускали в матче с «Манчестер Сити».



С учетом всех этих обстоятельств взял бы ставку обе забьют и тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.94».