«Зенит» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России в Санкт-Петербурге

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» — «Динамо».
Ставка: тотал больше 3 гола за 2.45.
«Будет интересно. «Зенит» играет откровенно неудачно в последние три месяца. Такой плохой осени у команды не было очень давно. В данный момент у «Зенита» вроде бы все уже здоровы, поэтому надо пытаться дать результат хотя бы в чемпионате. Следующий соперник «Зенита», после его неудачи в еврокубках, оказывается как будто на Голгофе. «Зениту» нечего терять, он начинает играть более расслабленно. Результат мы видели во встрече с тем же «Уралом». Надеюсь, в предстоящей встрече до такого счёта дело не дойдёт — хочется увидеть борьбу.
Все-таки «Динамо» — не «Урал». Оно сейчас в неплохом состоянии, может созидать, создавать опасность. Хорошо себя чувствуют Лесовой и Фомин. У «Зенита» всё-таки уровень игроков очень высок для нашего чемпионата. Азмун, Дзюба будут стараться отыграться на «Динамо» за неудачи в Лиге чемпионов.
Я думаю, что голов здесь будет достаточно. Больше 3 мячей — мой вариант на эту игру».
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