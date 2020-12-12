«Боруссия» Д — «Штутгарт»: прогноз Кирилла Дементьева на матч чемпионата Германии

Футбольный комментатор, эксперт «Рейтинга букмекеров» Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Штутгарт».

Ставка: победа «Штутгарта» с форой (+1.25) за 1.83.

«Боруссия» провела крайне невзрачный матч с «Зенитом», что, в общем, никого не удивило. В этом сезоне атакующие игроки дортмундцев находятся в плохой форме, особенно это касается Брандта и Санчо. Кроме того, до конца года не будет Холанда, который своими индивидуальными качествами маскировал проблемы команды Люсьена Фавра.



«Штутгарт» же соперник очень боевой, с хорошей атакой. Он и с «Баварией» боролся. «Швабы» умеют контратаковать, но способны играть и во владение. Думаю, хозяева не смогут сыграть на ноль со «Штутгартом». Даже рискну предположить, что гости имеют шансы на победу. Попробуем сыграть азиатскую фору (+1.25) в ставке на «Штутгарт».