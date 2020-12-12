«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»: прогноз Кирилла Дементьева на матч АПЛ
Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити».
Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.88.
«Наступает манчестерское дерби, и снова Сульшер под ударом. Вылет из Лиги чемпионов и разговоры о соответствии норвежца занимаемой должности. Но именно в такие моменты у «МЮ» просыпается характер, и команда одерживает победу, когда этого никто не ждет. В матче с «Сити» сделать это будет сложнее, потому что «горожане» набрали хорошую форму.
С другой стороны, соперники были очень уж слабенькие: «Бернли» и «Фулхэм». Да и в ЛЧ «Ман Сити» играл без особо интереса, там все было ясно. Мне кажется, букмекеры недооценивают хозяев поля. Предлагаю стандартную ставку на ТБ (2.5) и «обе забьют».
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