«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»: прогноз Кирилла Дементьева на матч АПЛ

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.88.

«Наступает манчестерское дерби, и снова Сульшер под ударом. Вылет из Лиги чемпионов и разговоры о соответствии норвежца занимаемой должности. Но именно в такие моменты у «МЮ» просыпается характер, и команда одерживает победу, когда этого никто не ждет. В матче с «Сити» сделать это будет сложнее, потому что «горожане» набрали хорошую форму.



С другой стороны, соперники были очень уж слабенькие: «Бернли» и «Фулхэм». Да и в ЛЧ «Ман Сити» играл без особо интереса, там все было ясно. Мне кажется, букмекеры недооценивают хозяев поля. Предлагаю стандартную ставку на ТБ (2.5) и «обе забьют».