«Краснодар» — «Локомотив»: прогноз Александра Аксёнова на матч чемпионата России

Комментатор Александр Аксенов дал прогноз на матч 18-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Краснодар» — «Локомотив».
Ставка: победа «Краснодара» за 1.92.
«Два участника Лиги чемпионов, но два участника с разным настроением на данную минуту. «Краснодар» неплохо завершил групповой раунд Лиги чемпионов: сыграл вничью с «Челси», обыграл «Ренн».
«Локомотив» наоборот — после неплохого старта в конце сыграл невыразительно. Причина кроется в том, что много травмированных. Действительно, в последнее время обойма Марка Николича была очень ограниченной.
«Краснодар» находится в другом положении. Многие восстановились, многие выздоровели и набрали форму. Появляется тот же Ари, Классон. То есть «Краснодар» в концовке календарного года играет оптимальным составом. Отсюда и хорошие победы в чемпионате России, отсюда и выход в Лигу Европы.
Мне кажется, что в матче с «Локомотивом» «Краснодар» победит из-за лучшего подбора футболистов и лучшего настроения. В этом матче поставлю на победу «Краснодара».
- 13 декабря 2020
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