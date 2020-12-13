«Фулхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на матч 12-го тура АПЛ 13 декабря

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Фулхэм» — «Ливерпуль».
Ставка: победа «Ливерпуля» + обе забьют за 2.51.
«У Скотта Паркера, конечно, будут проблемы, потому что «Ливерпуль» раззабивался. Команда очень круто играет в атаке: как минимум 3 мяча забивает в 3 последних матчах в АПЛ. При этом важный показатель для «Ливерпуля»: только два сухих. Но про кризис в обороне мы уже много говорили. Он продолжается несмотря на возвращение Трента Александр-Арнольда (как ни странно, это скорее усиление в атаке).
Больше «Фулхэма» пропустил только «Вест Бром». У «Фулхэма» пропущен 21 гол. Для текущей стадии сезона это высокие цифры, неприятные цифры для Скотта Паркера. Конечно, укреплять оборону ему необходимо. Но как это сделать против летящего «Ливерпуля»? Сложно представить.
Поэтому с учётом проблемы обороны «Ливерпуля», с учётом домашней игры «Фулхэма», «обе забьют» можно накрутить, как и победу «Ливерпуля». Играю П2 и ОЗ».
- 13 декабря 2020
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