«Фулхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на матч 12-го тура АПЛ 13 декабря

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Фулхэм» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» + обе забьют за 2.51.

«У Скотта Паркера, конечно, будут проблемы, потому что «Ливерпуль» раззабивался. Команда очень круто играет в атаке: как минимум 3 мяча забивает в 3 последних матчах в АПЛ. При этом важный показатель для «Ливерпуля»: только два сухих. Но про кризис в обороне мы уже много говорили. Он продолжается несмотря на возвращение Трента Александр-Арнольда (как ни странно, это скорее усиление в атаке).



Больше «Фулхэма» пропустил только «Вест Бром». У «Фулхэма» пропущен 21 гол. Для текущей стадии сезона это высокие цифры, неприятные цифры для Скотта Паркера. Конечно, укреплять оборону ему необходимо. Но как это сделать против летящего «Ливерпуля»? Сложно представить.



Поэтому с учётом проблемы обороны «Ливерпуля», с учётом домашней игры «Фулхэма», «обе забьют» можно накрутить, как и победу «Ливерпуля». Играю П2 и ОЗ».